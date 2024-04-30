Совет Европы принял новое решение о спецтрибунале для России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Совете Европы приняли новое решение о спецтрибунале агрессии России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже отреагировал.

Об этом министр написал в соцсети X во вторник, 30 апреля.

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Согласно решению генеральный секретарь Совета Европы подготовит документы, которые посодействуют консультациям в Основной группе и подготовят проект соглашения между Украиной и Советом Европы по созданию трибунала.

К тому же решение предусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением, касающимся организации поддержки трибунала, его финансирования и других вопросов.

Глава МИД Украины приветствовал решение и выразил благодарность всем членам комитета министров Совета Европы, которые поддержали его.

"Это важный практический шаг на пути к созданию спецтрибунала. Каждый такой шаг приближает к неотвратимому наказанию за преступление агрессии против Украины", — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что сейчас специалисты активно работают над тем, чтобы трибунал совершил справедливое правосудие.

"Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", — добавил Кулеба.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум надеется, что уже в этом году будет создан специальный трибунал для России. По его словам, такой шаг важен, ведь поможет привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Также государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отметил, что война в Украине объединила многие страны не только в Европе, но и за ее пределами. Это стало возможным благодаря тому, что страны признали не только агрессию против Украины, но и нарушение основных принципов международной системы.