Рада Європи ухвалила нове рішення про спецтрибунал для Росії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

У Раді Європи ухвалили нове рішення щодо спецтрибуналу агресії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже відреагував.

Про це міністр написав у соцмережі X у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Спецтрибунал щодо агресії РФ проти України

Згідно з рішенням, генеральний секретар Ради Європи підготує документи, які посприяють консультаціям в Основній групі та підготують проєкт угоди між Україною та Радою Європи щодо створення трибуналу.

До того ж рішення передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою, яка стосується організації підтримки трибуналу, його фінансування та інших питань.

Очільник МЗС України привітав рішення та висловив вдячність усім членам комітету міністрів Ради Європи, які підтримали його.

"‎Це важливий практичний крок на шляху до створення спецтрибуналу. Кожен такий крок наближає до невідворотного покарання за злочин агресії проти України"‎, — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що зараз спеціалісти активно працюють над тим, щоб трибунал здійснив справедливе правосуддя.

"Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", — додав Кулеба.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум сподівається, що вже цього року створять спеціальний трибунал для Росії. За його словами, такий крок є важливим, адже допоможе притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив на тому, що війна в Україні об'єднала багато країн не лише в Європі, але й поза її межами. Це стало можливим завдяки тому, що країни визнали не лише агресію проти України, але й порушення основних принципів міжнародної системи.