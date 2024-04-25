Росія тримає цивільних українців у заручниках та катує їх, — Кулеба про звіт місії ОБСЄ

Дмитро Кулеба. Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав підготовлений у межах так званого Московського механізму ОБСЄ звіт щодо свавільного утримання Росією українських цивільних. У звіті, зокрема, йдеться про жорстоке поводження росіян з українцями.

Про це міністр написав у Twitter (X) сьогодні, 25 квітня.

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Дмитро Кулеба наголосив, що звіт є "тривожним попередженням щодо систематичної та широкомасштабної кампанії Росії із захоплення цивільних заручників на окупованих територіях України".

"Висновки незалежної Місії шокують: люди, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності та порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини", — підкреслює голова МЗС.

За даними звіту, свавільне утримання цивільних Росією набуло масового характеру та спрямоване насамперед проти українських громадян, починаючи ще з анексії Криму у 2014 році.

"Документ стане важливим елементом у роботі національних та міжнародних судових органів, спрямованій на встановлення конкретних осіб, які мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", — вважає Кулеба.

Московський механізм задіяли на початку цього року. Він може бути запущений з ініціативи 10 і більше країн-учасниць ОБСЄ. Місія за підсумками своєї роботи готує звіт та рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

Нагадаємо, в ОБСЄ озвучили перелік озброєння, яке потрібне Україні для захисту населення і перемоги.

Раніше нам народний депутат Сергій Євтушок розповів, що питання про обмін полонених українців необхідно порушувати на усіх майданчиках, адже Україна має справу із неправовою країною. Міжнародна організація Червоний Хрест, за його словами, не виконує той функціонал, який повинна.

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