Россия держит гражданских украинцев в заложниках и пытает их, — Кулеба об отчете миссии ОБСЕ

Дмитрий Кулеба. Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал подготовленный в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ отчет о произвольном содержании Россией украинских гражданских. В отчете, в частности, говорится о жестоком обращении россиян с украинцами.

Об этом министр написал в Twitter (X) сегодня, 25 апреля.

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Миссия ОБСЕ установила, что Россия держит гражданских украинцев в заложниках и пытает их

Дмитрий Кулеба отметил, что отчет является "тревожным предупреждением систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины".

"Выводы независимой Миссии шокируют: люди, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских, совершили военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права и прав человека", — подчеркивает глава МИД.

По данным отчета, своевольное содержание гражданских Россией приобрело массовый характер и направлено прежде всего против украинских граждан, начиная еще с аннексии Крыма в 2014 году.

"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности", — считает Кулеба.

Московский механизм был задействован в начале этого года. Он может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества по поводу возможных вариантов реагирования на выявленные проблемы.

Напомним, в ОБСЕ озвучили перечень вооружения, которое нужно Украине для защиты населения и победы.

Ранее нам народный депутат Сергей Евтушок рассказал, что вопрос об обмене пленных украинцев необходимо поднимать на всех площадках, ведь Украина имеет дело с неправовой страной. Международная организация Красный Крест, по его словам, не выполняет функционал, который должна.

Также мы писали о том, как Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ «Формулу мира».