Путин посягает на суверенитет Армении — в ISW рассказали, как РФ давит на страну

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Недавно российские военные власти в Армении задержали еще одного российского гражданина. Таким образом Москва, вероятно, пытается установить военную и политическую власть над Арменией и бросить вызов ее суверенитету.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Россия бросила вызов суверенитету Армении

Ссылаясь на армянское отделение международной правозащитной организации Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре, аналитики сообщили, что 9 апреля российская военная полиция на российской 102-й военной базе в армянском Гюмре задержала гражданина России Анатолия Щетина. Российские власти обвиняют его в дезертирстве и намерены принудительно перевести его в РФ.

В то же время юрист Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян сообщила, что организация направила заявление о преступлении в Генпрокуратуру Армении и что российские правоохранительные органы не имеют права задерживать людей в Армении и взамен передать операции армянским правоохранительным органам. Ведомство уже проработало отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи в соответствии со своими процедурами.

В ISW отмечали, что российская военная полиция на 102-й военной базе не в первый раз задерживает российских граждан. Предыдущий случай был в декабре 2023 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года отреагировал на арест в декабре 2023 года и заявил, что власти Армении расследуют инцидент и что страна "не может мириться с незаконными действиями на своей территории".

Напомним, кроме Армении Кремль также оказывает давление на Молдову. Так, российское руководство пытается использовать все рычаги влияния, в частности, пророссийских деятелей в Молдове для дестабилизации молдавской демократии и общества.

Также в Молдове связанные с Кремлем деятели в пророссийском автономном регионе Гагаузия распространяют российские нарративы. Они отражают предыдущие претензии России по отношению к Украине за год до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это может быть частью более широких гибридных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове.