Путін зазіхає на суверенітет Вірменії — в ISW розповіли, як РФ тисне на країну

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Нещодавно російська військова влада у Вірменії затримала ще одного російського громадянина. Таким чином, Москва, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією та кинути виклик її суверенітету.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Посилаючись на вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі, аналітики повідомили, що 9 квітня російська військова поліція на російській 102-й військовій базі у вірменському Гюмрі затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна. Російська влада звинувачує його у дезертирстві та має намір примусово перевести його до РФ.

Водночас юрист Гельсінської громадянської асамблеї Ані Чатінян повідомила, що організація направила заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і натомість має передати операції вірменським правоохоронним органам. Відомство вже опрацювало звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур.

В ISW зазначали, що російська військова поліція на 102-й військовій базі не вперше затримує російських громадян. Попередній таки випадок був у грудні 2023 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що країна "не може миритися з незаконними діями на своїй території".

Нагадаємо, окрім Вірменії Кремль також тисне на Молдову. Так, російське керівництво намагається використати усі важелі впливу, зокрема, проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства.

Також у Молдові пов’язані з Кремлем діячі в проросійському автономному регіоні Гагаузія поширюють російські наративи. Вони відображають попередні претензії Росії щодо України за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це може бути частиною ширших гібридних зусиль Кремля по дестабілізації ситуації у Молдові.