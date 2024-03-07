Путин заявил, что Бельгия существует благодаря России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин шокировал новыми "историческими" дискурсами, на этот раз это касалось Бельгии. Он заявил, что страна появилась на карте мира только благодаря России.

Об этом президент РФ сказал на "Всемирном фестивале молодежи".

Читайте также:

Заявление Путина о Бельгии

Во время выступления на фестивале молодежи Путин дошел до темы о существовании Бельгии. Он заявил, что страна появилась на карте мира благодаря России.

"Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сейчас уже неважно", — удивил российский диктатор.

Что именно он имел в виду, Путин не уточнил, но добавил, что большое значение состоит в том, что Россия "имеет со многими странами мира свою предысторию отношений и, как правило, она носит положительный характер".

Напомним, что рейтинг российской телепропаганды начал стремительно падать. За год обращения Путина к Федеральному собранию стали смотреть вдвое меньше зрителей, чем обычно.

Кроме того, аналитики ISW рассказали, что во время очередного выступления российского диктатора на Федеральном собрании он использовал риторику о переговорах и "бряцании ядерным оружием", чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Однако подобные заявления — "информационная имитация".