Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін шокував новими "історичними" дискурсами, цього разу це стосувалось Бельгії. Він заявив, що країна з'явилася на карті світу лише завдяки Росії.

Про це президент РФ сказав на "Всесвітньому фестивалі молоді".

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Заява Путіна про Бельгію

Під час свого виступу на фестивалі молоді Путін дійшов до теми про існування Бельгії. Він заявив, що країна з'явилась на карті світу завдяки Росії.

"Бельгія значною мірою з'явилася на карті світу як незалежна держава у тому числі значною мірою завдяки Росії та позиції Росії. Але це зараз уже не має значення", — здивував російський диктатор.

Що саме він мав на увазі, Путін не уточнив, але додав, що велике значення полягає в тому, що Росія "має з багатьма країнами світу свою передісторію відносин і, як правило, вона несе позитивний характер".

Нагадаємо, що рейтинг російської телепропаганди почав стрімко падати. За рік звернення Путіна до Федеральних зборів стали дивитися вдвічі менше глядачів, ніж зазвичай.

Крім того, аналітики ISW розповіли, що під час чергового виступу російського диктатора на Федеральних зборах він використовував риторику про переговори і "брязкання ядерною зброєю", аби привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Однак подібні заяви — "інформаційна імітація".