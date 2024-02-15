Путин хочет, чтобы Байден победил на выборах США

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин рассказал, какой президент Соединенных Штатов Америки лучше для РФ. По его словам, это Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Об этом Владимир Путин сказал в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

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У диктатора РФ спросили:

"Для нас кто лучше — Байден или Трамп?".

Путин назвал Байдена. По его словам, он человек более опытный, прогнозируемый и является политиком старой формации.

"Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ", — сказал российский президент.

Президенту РФ также задали вопрос относительно его отношения к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По словам Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией в США.

"Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой — пусть первый бросит в него камень", — сказал Путин.

Он заявил, что сейчас позиция администрации США "чрезвычайно вредная и ошибочная".

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы Джо Байдена на выборах, российский диктатор Владимир Путин "получит все, что захочет". По его словам, действующий лидер Штатов "подарит" президенту РФ Украину.

Ранее стало известно, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в Украине. Однако запланированные переговоры провалились.