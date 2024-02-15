Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін хоче, щоб Байден переміг на виборах США arrow

Путін хоче, щоб Байден переміг на виборах США

15 лютого 2024 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін хоче, щоб Байден переміг на виборах США
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін розповів, який президент Сполучених Штатів Америки кращий для РФ. За його словами, це Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Про це Володимир Путін сказав в інтерв'ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії.

Читайте також:

Путін підтримав Байдена

У диктатора РФ запитали:

"Для нас хто кращий — Байден чи Трамп?".

Путін назвав Байдена. За його словами, він людина більш досвідчена, прогнозована та є політиком старої формації.

"Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ", — сказав російський президент.

Президенту РФ також поставили питання щодо його відношення до повідомлень про стан здоров'я Байдена. За словами Путіна, це пов'язано, серед іншого, з передвиборчою кампанією у США.

"Я думаю, у США набирає обертів внутрішньополітична кампанія, передвиборча кампанія. Вона набуває все більш і більш таких гострих форм. І нам некоректно втручатися в цей процес. Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою — нехай перший кине в нього камінь", — сказав Путін.

Він заявив, що наразі позиція адміністрації США "надзвичайно шкідлива і помилкова". 

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах російський диктатор Володимир Путін "отримає все, що захоче". За його словами, чинний лідер Штатів "подарує" президенту РФ Україну.

Раніше стало відомо, що Путін через посередників пропонував США заморозити конфлікт в Україні. Однак заплановані переговори провалилися.

Джо Байден
росія
США
володимир путін
Дональд Трамп
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі