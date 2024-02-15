Путін хоче, щоб Байден переміг на виборах США

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін розповів, який президент Сполучених Штатів Америки кращий для РФ. За його словами, це Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Про це Володимир Путін сказав в інтерв'ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії.

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У диктатора РФ запитали:

"Для нас хто кращий — Байден чи Трамп?".

Путін назвав Байдена. За його словами, він людина більш досвідчена, прогнозована та є політиком старої формації.

"Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ", — сказав російський президент.

Президенту РФ також поставили питання щодо його відношення до повідомлень про стан здоров'я Байдена. За словами Путіна, це пов'язано, серед іншого, з передвиборчою кампанією у США.

"Я думаю, у США набирає обертів внутрішньополітична кампанія, передвиборча кампанія. Вона набуває все більш і більш таких гострих форм. І нам некоректно втручатися в цей процес. Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою — нехай перший кине в нього камінь", — сказав Путін.

Він заявив, що наразі позиція адміністрації США "надзвичайно шкідлива і помилкова".

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах російський диктатор Володимир Путін "отримає все, що захоче". За його словами, чинний лідер Штатів "подарує" президенту РФ Україну.

Раніше стало відомо, що Путін через посередників пропонував США заморозити конфлікт в Україні. Однак заплановані переговори провалилися.