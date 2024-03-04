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Психиатры ждут — кремлевский алкоголик Медведев сделал новое заявление об Украине

4 марта 2024 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Психиатры ждут — кремлевский алкоголик Медведев сделал новое заявление об Украине
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова сделал "сенсационное" заявление о статусе Украины. По его мнению, Украина является частью России. 

Соответствующее видео с заявлением чиновником распространили в социальных сетях в понедельник, 4 марта.

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Заявление Медведева о статусе Украины

Медведев выступил на фоне карты, где значительная часть центральных и восточных областей Украины отображаются как часть России, тогда как Киев обозначен как сугубо украинский регион, а западные области якобы на самом деле принадлежат Польше.

Скандальный политик выразил территориальные амбиции, заявив, что Украина должна считаться частью России, опровергая мнение о ее суверенитете. 

"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина это, безусловно, Россия", — сказал Медведев.

По мнению Медведева, в Украине уникальная ситуация, а не оккупация территорий. 

Чиновник заявил, что текущие события в Украине являются ответом на русофобскую политику, проводимую украинским правительством и поддерживаемую западными странами.

Медведев
Заявление Медведева об Украине. Фото: скриншот

Напомним, ранее Медведев предложил отправлять в лагеря украинцев, не поддерживающих российскую оккупацию.

Тем временем в Европейском союзе посоветовали Медведеву обратиться к психиатру.

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