Психіатри чекають — кремлівський алкоголік Медведєв зробив нову заяву про Україну
Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову зробив "сенсаційну" заяву про статус України. На його думку, Україна є частиною Росії.
Відповідне відео із заявою чиновника поширили у соціальних мережах у понеділок, 4 березня.
Заява Медведєва про статус України
Медведєв виступив на фоні карти, де значна частина центральних та східних областей України відображуються, як частина Росії, тоді як Київ позначений, як суто український регіон, а західні області нібито насправді належать Польщі.
Скандальний політик висловив територіальні амбіції, заявивши, що Україна має вважатися частиною Росії, спростовуючи думку про її суверенітет.
"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна — це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна — це, безумовно, Росія", — сказав Медведєв.
На думку Медведєва, в Україні унікальна ситуація, а не окупація територій.
Чиновник заявив, що поточні події в Україні є відповіддю на русофобську політику, яку проводить український уряд і підтримують західні країни.
Нагадаємо, раніше Медведєв запропонував відправляти до таборів українців, які не підтримують російську окупацію.
Тим часом у Європейському союзі порадили Медведєву звернутись до психіатра.
Читайте Новини.LIVE!