Угрожает репрессировать украинцев в оккупации — в ISW рассказали о новых заявлениях Медведева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрожает оставшимся украинцам на временно оккупированных территориях, репрессиями и ссылкой в Сибирь. Он показательно запугивает людей, чтобы они "не мешали России".

Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW).

Новые угрозы Медведева

Медведев заявил, что украинцы на временно оккупированных территориях, которые "вредят России", должны быть "разоблачены и наказаны, отправлены в Сибирь... для перевоспитания в исправительно-трудовых лагерях".

Аналитики напомнили, что показательные судебные процессы и репрессии сталинского времени, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же направлялись против диверсантов, в частности в сельскохозяйственной сфере.

"Использование Медведевым риторики сталинских чисток показательны", — считают в ISW.

Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также открыто обсуждал и пытался защитить незаконную российскую оккупационную политику, включая принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину, и, возможно, даже намекал на казни украинских граждан российскими оккупационными силами.

Напомним, недавно Медведев заявил, что Россия должна захватить Одессу и дойти до Киева. На это отреагировали в ЕС, заявив, что не будут комментировать одиозные заявления людей, которые пытаются привлечь к себе внимание, и посоветовали ему обратиться к психиатру.

Незадолго до этого политик заявил, что существование независимого украинского государства на "исторически российских" территориях будет постоянно провоцировать возобновление новых военных конфликтов.