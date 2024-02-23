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Угрожает репрессировать украинцев в оккупации — в ISW рассказали о новых заявлениях Медведева

23 февраля 2024 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Угрожает репрессировать украинцев в оккупации — в ISW рассказали о новых заявлениях Медведева
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрожает оставшимся украинцам на временно оккупированных территориях, репрессиями и ссылкой в Сибирь. Он показательно запугивает людей, чтобы они "не мешали России".

Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW).

Новые угрозы Медведева

Медведев заявил, что украинцы на временно оккупированных территориях, которые "вредят России", должны быть "разоблачены и наказаны, отправлены в Сибирь... для перевоспитания в исправительно-трудовых лагерях".

Аналитики напомнили, что показательные судебные процессы и репрессии сталинского времени, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же направлялись против диверсантов, в частности в сельскохозяйственной сфере.

"Использование Медведевым риторики сталинских чисток показательны", — считают в ISW.

Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также открыто обсуждал и пытался защитить незаконную российскую оккупационную политику, включая принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину, и, возможно, даже намекал на казни украинских граждан российскими оккупационными силами.

Напомним, недавно Медведев заявил, что Россия должна захватить Одессу и дойти до Киева. На это отреагировали в ЕС, заявив, что не будут комментировать одиозные заявления людей, которые пытаются привлечь к себе внимание, и посоветовали ему обратиться к психиатру.

Незадолго до этого политик заявил, что существование независимого украинского государства на "исторически российских" территориях будет постоянно провоцировать возобновление новых военных конфликтов.

украинцы
репрессии
Дмитрий Медведев
ISW
оккупация
война в Украине

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