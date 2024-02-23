Угрожает репрессировать украинцев в оккупации — в ISW рассказали о новых заявлениях Медведева
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрожает оставшимся украинцам на временно оккупированных территориях, репрессиями и ссылкой в Сибирь. Он показательно запугивает людей, чтобы они "не мешали России".
Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW).
Новые угрозы Медведева
Медведев заявил, что украинцы на временно оккупированных территориях, которые "вредят России", должны быть "разоблачены и наказаны, отправлены в Сибирь... для перевоспитания в исправительно-трудовых лагерях".
Аналитики напомнили, что показательные судебные процессы и репрессии сталинского времени, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же направлялись против диверсантов, в частности в сельскохозяйственной сфере.
"Использование Медведевым риторики сталинских чисток показательны", — считают в ISW.
Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также открыто обсуждал и пытался защитить незаконную российскую оккупационную политику, включая принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину, и, возможно, даже намекал на казни украинских граждан российскими оккупационными силами.
Напомним, недавно Медведев заявил, что Россия должна захватить Одессу и дойти до Киева. На это отреагировали в ЕС, заявив, что не будут комментировать одиозные заявления людей, которые пытаются привлечь к себе внимание, и посоветовали ему обратиться к психиатру.
Незадолго до этого политик заявил, что существование независимого украинского государства на "исторически российских" территориях будет постоянно провоцировать возобновление новых военных конфликтов.
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