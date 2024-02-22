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У ЄС порадили Дмитру Медведєву звернутися по допомогу до психіатра

22 лютого 2024 21:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У ЄС порадили Дмитру Медведєву звернутися по допомогу до психіатра
Експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ЄС відреагували на слова колишнього президента Росії Дмитра Медвєдєва стосовно захоплення російськими військами Одеси та Києва. Там порадили одіозному політику звернутися до психіатра. 

Про це заявив спікер Зовнішньої дипломатичної служби Європейського Союзу Пітер Стано під час брифінгу у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна". 

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Урядовець іронічно засумнівався, що російські мільярди, яку країна витрачає на війну, можуть бути інвестовані у сферу охорони здоров'я.

"Ми не коментуємо дивні висловлювання, особливо людей, які відчайдушно шукають уваги, особливо якщо вони — номер два у країні. Хоча приємно, що людина, яку ви згадали, публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Я думаю, що ми можемо лише порекомендувати консультації та психіатричну допомогу", — сказав Стано. 

У ЄС порадили Дмитру Медведєву звернутися по допомогу до психіатра
Спікер Зовнішньої дипломатичної служби Європейського Союзу Пітер Стано. Джерело: скриншот

Водночас дипломат прокоментував нещодавнє засідання голів МЗС країн-учасниць ЄС, які висловили своє бажання залишатися з Україною, особливо в другу роковину віроломного вторгнення російських військ

"Держави-члени роблять усе можливе, щоб, як каже високий представник, забезпечити Україні більше і швидше допомоги не тільки доти, доки буде необхідно, а й стільки, скільки знадобиться — боєприпасів, військової техніки, протиповітряної оборони тощо, щоб Україна змогла виграти цю війну з агресором", — наголосив Стано.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Медвєдєв на брифінгу з пропагандистськими ЗМІ заявив, що Росія повинна захопити Одесу і дійти до Києва. А у січні, в день пам'яті жертв Голокосту експрезидент Росії заявив про необхідність знищити український народ.

Київ
Одеса
Україна
Дмитро Медведєв
ЄС
Росія

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