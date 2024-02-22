В ЕС посоветовали Дмитрию Медведеву обратиться за помощью к психиатру

Экс-президент России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

В ЕС отреагировали на слова бывшего президента России Дмитрия Медведева по поводу захвата российскими войсками Одессы и Киева. Там посоветовали одиозному политику обратиться к психиатру.

Об этом заявил спикер Внешней дипломатической службы Европейского Союза Питер Стано во время брифинга в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

В ЕС посоветовали Медведеву лечиться

Чиновник иронически усомнился, что российские миллиарды, которую страна тратит на войну, могут быть инвестированы в сферу здравоохранения.

"Мы не комментируем странные высказывания, особенно людей, которые отчаянно ищут внимания, особенно если они номер два в стране. Хотя приятно, что человек, которого вы упомянули, публично делится с нами диагнозом своего психического состояния. Я думаю, что мы можем только порекомендовать консультации и психиатрическую помощь", — сказал Стано.

Спикер Внешней дипломатической службы Европейского Союза Питер Стано. Источник: скриншот

В то же время дипломат прокомментировал недавнее заседание глав МИД стран-участниц ЕС, которые выразили свое желание оставаться с Украиной, особенно во вторую годовщину вероломного вторжения российских войск.

"Государства-члены делают все возможное, чтобы, как говорит высокий представитель, обеспечить Украине больше и быстрее помощи не только до тех пор, пока будет необходимо, но и столько, сколько понадобится — боеприпасы, военную технику, противовоздушную оборону, и тому подобное, чтобы Украина смогла выиграть эту войну с агрессором", — подчеркнул Стано.

Напомним, сегодня Дмитрий Медведев на брифинге с пропагандистскими СМИ заявил, что Россия должна захватить Одессу и дойти до Киева. А в январе, в день памяти жертв Холокоста, экс-президент России заявил о необходимости уничтожить украинский народ.