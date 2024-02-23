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Погрожує репресувати українців в окупації — в ISW розповіли про нові заяви Медведєва

23 лютого 2024 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Погрожує репресувати українців в окупації — в ISW розповіли про нові заяви Медведєва
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожує українцям, які залишились на тимчасово окупованих територіях, репресіями та засланням в Сибір. Він показово залякує людей, аби вони "не шкодили Росії".

Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW)

Нові погрози Медведєва

Медведєв заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять Росії", мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в виправно-трудових таборах".

Аналітики нагадали, що показові судові процеси та репресії сталінської доби, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само спрямовувалися проти диверсантів, зокрема в сільськогосподарській сфері.

"Використання Медведєвим риторики сталінських чисток є показовими", — вважають в ISW. 

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький також відкрито обговорював і намагався захистити незаконну російську окупаційну політику, включаючи примусову депортацію українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну, і, можливо, навіть натякав на страти українських громадян російськими окупаційними силами.

Нагадаємо, нещодавно Медвєдєв заявив, що Росія повинна захопити Одесу і дійти до Києва. На це відреагували у ЄС, заявивши, що не коментуватимуть одіозних заяв людей, які намагаються привернути до себе увагу, і порадили йому звернутися до психіатра

Незадовго до цього політик заявив, що існування незалежної української держави на "історично російських" територіях постійно провокуватиме відновлення нових військових конфліктів. 

українці
репресії
Дмитро Медведєв
ISW
окупація
війна в Україні

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