Погрожує репресувати українців в окупації — в ISW розповіли про нові заяви Медведєва

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожує українцям, які залишились на тимчасово окупованих територіях, репресіями та засланням в Сибір. Він показово залякує людей, аби вони "не шкодили Росії".

Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Нові погрози Медведєва

Медведєв заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять Росії", мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в виправно-трудових таборах".

Аналітики нагадали, що показові судові процеси та репресії сталінської доби, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само спрямовувалися проти диверсантів, зокрема в сільськогосподарській сфері.

"Використання Медведєвим риторики сталінських чисток є показовими", — вважають в ISW.

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький також відкрито обговорював і намагався захистити незаконну російську окупаційну політику, включаючи примусову депортацію українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну, і, можливо, навіть натякав на страти українських громадян російськими окупаційними силами.

Нагадаємо, нещодавно Медвєдєв заявив, що Росія повинна захопити Одесу і дійти до Києва. На це відреагували у ЄС, заявивши, що не коментуватимуть одіозних заяв людей, які намагаються привернути до себе увагу, і порадили йому звернутися до психіатра.

Незадовго до цього політик заявив, що існування незалежної української держави на "історично російських" територіях постійно провокуватиме відновлення нових військових конфліктів.