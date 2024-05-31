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Просили уголь, а дали деньгами — Австралия передаст финансовую помощь Украине для энергосистемы

31 мая 2024 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Австралия передаст 20 млн долларов Украине на укрепление энергосистемы
Ремонт поврежденной энергосистемы Украины. Фото: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Австралия передаст Украине финансовую помощь для укрепления энергосистемы, вместо угля, который ранее запрашивал Киев. Страна получит 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает ABC в пятницу, 31 мая.

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Эти средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", который руководствуется как Украиной, так и Еврокомиссией.

С декабря прошлого года Украина направила два отдельных запроса на поставку угля из Австралии, однако федеральное правительство выразило нежелание удовлетворить эти запросы. Это произошло, несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, Австралия поставляла уголь Киеву.

Правительство выделит еще 31 миллион долларов на поддержку, из них 20 миллионов долларов направят в энергетический фонд, а 11 миллионов долларов будет предоставлено в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что отправлять средства, а не уголь напрямую, просто дешевле и проще.

"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страховку. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить ее на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине самой принимать решение о том, где лучше всего применить эти средства", — заявила министр.

Гуманитарные средства в размере 11 миллионов долларов будут направлены прежде всего в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Эта организация занимается оказанием помощи в сферах первой необходимости, таких как еда, вода и жилье.

Часть этих средств также будет направлена непосредственно на поддержку людей с ограниченными возможностями через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями.

Напомним, Швеция предоставит Украине новый пакет помощи для нужд энергетики. Соответствующее решение о выделении средств приняло правительство страны.

Также правительство Литвы выделило средства в размере 5 миллионов евро на обустройство укрытий в школах Украины. Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас уже вручил чек на эту сумму министру образования и науки Украины Оксену Лесному.

Украина
Австралия
уголь
энергосистема
финансовая помощь

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