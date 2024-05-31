Австралія передасть 20 млн доларів Україні на зміцнення енергосистеми

Ремонт пошкодженої енергосистеми України. Фото: t.me/Ukrenergo

Австралія передасть Україні фінансову допомогу для зміцнення енергосистеми, замість вугілля, яке раніше запитував Київ. Країна отримає 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ABC у п'ятницю, 31 травня.

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Ці кошти будуть передані до "Фонду енергетичної підтримки України", який керується як Україною, так і Єврокомісією.

З грудня минулого року Україна надіслала два окремі запити на поставку вугілля з Австралії, проте федеральний уряд висловив небажання задовольнити ці запити. Це відбулося попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Австралія постачала вугілля Києву.

Уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку, з них 20 мільйонів доларів спрямують до енергетичного фонду, а 11 мільйонів доларів буде надано як додаткова гуманітарна допомога.

Очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", — заявила міністр.

Гуманітарні кошти у розмірі 11 мільйонів доларів будуть спрямовані насамперед в Управління ООН з координації гуманітарних питань. Ця організація займається наданням допомоги у сферах першої потреби, таких як їжа, вода і житло.

Частина цих коштів також буде безпосередньо спрямована на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, Швеція надасть Україні новий пакет допомоги для потреб енергетики. Відповідне рішення про виділення коштів ухвалив уряд країни.

Також уряд Литви виділив кошти в розмірі 5 мільйонів євро на облаштування укриттів в школах України. Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.