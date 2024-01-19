Прокуратура расследует препятствование работе журналиста Юрия Николова

Журналист Юрий Николов. Фото: nikcenter.org

Дарницкая районная прокуратура в Киеве начала расследование против действий, препятствующих свободе слова, связанніх с действиями против корреспондента одного из СМИ. Известно, что речь идет о журналисте Юрие Николове, к которому домой пришли неизвестные люди, обзывали уклонистом и требовали отправляться на войну.

Об этом сообщил Юрий Николов и Киевская городская прокуратура.

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Противоправные действия возле квартиры журналиста

По информации пресс-центра Киевской городской прокуратуры, 15 января группа лиц приехала в жилой дом в Дарницком районе, где живет журналист, и совершала незаконные действия на лестничной площадке возле его квартиры.

Силовые структуры пытаются установить личности причастных к этим действиям.

В прокуратуре подчеркнули, что любое давление на журналиста для вмешательства в его профессиональную деятельность или преследование за законную деятельность карается штрафом в размере до двухсот минимальных необлагаемым налогом доходов или арестом на период до шести месяцев, или ограничением свободы до четырех лет.

Неизвестные запугали мать Юрия Николова

В сообщении Юрия Николова говорится, что неизвестные пытались проникнуть в его квартиру, напугали его мать и соседей и оставили на двери записку, обвиняя журналиста в предательстве.

Николов также сообщил, что во время инцидента его не было дома. Его мать, находившаяся в квартире, позвонила ему и рассказала, что группа людей требовала впустить их, выкрикивала оскорбления и требовала от Николова идти на войну.

"Эти подонки только напугали мою старую маму, которая живет со мной после борьбы с онкологией. Она осталась одна, так как мой другой сын в Авдеевке, а взрослый внук на Купянском направлении", — написал Николов на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Киеве неизвестная группа пыталась повлиять на деятельность корреспондента одного из интернет-изданий. Столичные правоохранители открыли уголовное производство по препятствованию журналистской деятельности.

Также мы писали, что комиссия по журналистской этике заявила о возмущении ситуациями с преследованием и давлением на украинских журналистов-расследователей. Там подчеркнули, что считают это "опасной угрозой демократии и будущему страны".