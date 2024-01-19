Прокуратура розслідує перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова

Журналіст Юрій Ніколов. Фото: nikcenter.org

Дарницька районна прокуратура у Києві розпочала розслідування проти проти дій, які перешкоджають свободі слова, пов'язаного з діями проти кореспондента одного із ЗМІ. Відомо, що йдеться про журналіста Юрія Ніколова, до якого додому прийшли невідомі люди, обзивали ухилянтом та вимагати вирушати на війну.

Про це повідомив Юрій Ніколов та Київська міська прокуратура.

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Протиправні дії біля квартири журналіста

За інформацією пресцентру Київської міської прокуратури, 15 січня група осіб приїхала до житлового будинку в Дарницькому районі, де мешкає журналіст, і чинили незаконні дії на сходовому майданчику біля його квартири.

Силові структури намагаються встановити особи причетних до цих дій.

У прокуратурі наголосили, що будь-який тиск на журналіста для втручання у його професійній діяльності або переслідування за законну діяльність карається штрафом у розмірі до двохсот мінімальних неоподатковуваних доходів або арештом на період до шести місяців, або обмеженням волі до чотирьох років.

Невідомі залякали матір Юрія Ніколова

У повідомленні Юрія Ніколова йдеться, що невідомі намагалися проникнути до його квартири, налякали його матір та сусідів та залишили на дверях записку, звинувачуючи журналіста у зраді.

Ніколов також повідомив, що під час інциденту його не було вдома. Його мати, яка була в квартирі, зателефонувала йому і розповіла, що група людей вимагала впустити їх, вигукувала образи і вимагала від Ніколова йти на війну.

"Ці подонки тільки налякали мою стару маму, яка живе зі мною після боротьби з онкологією. Вона залишилася одна, бо мій інший син в Авдіївці, а дорослий онук на Куп'янському напрямі", — написав Ніколов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у Києві невідома група намагалася вплинути на діяльність кореспондента одного з інтернет-видань. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Також ми писали, що комісія з журналістської етики заявила про обурення ситуаціями з переслідуванням та тиском на українських журналістів-розслідувачів. Там наголосили, що вважають це "небезпечною загрозою демократії та майбутньому країни".