В Польшу залетел российский беспилотник – армия страны третий день проводит поиски

Поиски российского беспилотника в Польше. Фото: скриншот с видео

В Польше третий день ищут российский воздушный объект, залетевший на территорию страны во время массированной атаки Украины в понедельник, 26 августа. Более ста солдат польской армии прочесывали поля и леса поселка Антоновка.

Об этом сообщает RMF24.

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Поиски российского беспилотника в Польше

Издание отметило, что уже три дня солдаты польской армии ищут российский объект, который 26 августа вошел на территорию страны во время массированной атаки Украины и скрылся с радаров. Как известно, поиски начались в Тишовке. За несколько дней солдаты осмотрели около 800 гектаров земли и дошли до поселка Антоновка в коммуне Комарув-Осада, расположенной в нескольких километрах от того места, где начались поиски.

В материале говорится, что войска Польши 27 августа искали объект ближе к Замостку. Такое решение было принято согласно данным спикера Оперативного командования Вооруженных Сил, подполковника Яцека Горышевского после анализа радиолокационных записей и оценки возможной траектории полета объекта.

Поиски возобновились и 28 августа. Дальнейшие действия и поисковые операции будут базироваться, в частности, на сообщениях местных жителей, но пока армия еще не получила никаких свидетельств.

Что предшествовало

Напомним, 26 августа в Польше заявили о нарушении ее границы российским беспилотником во время утренней атаки Украины. По данным оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Мацея Клиша, он пересек границу вблизи украинского города Червоноград. Польские военные не сбили его из-за "атмосферных условий".

В то же время 28 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что нет подтверждений, пролетал ли беспилотник над Польшей в тот день. Также он сказал, что "союзники рекомендуют определенное воздержание", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".