У Польщі пояснили, чому не збили російський дрон, який залетів на їхню територію

Дональд Туск. Фото: Rzeczpospolita

У Збройних силах Польщі 26 серпня заявили про порушення кордону країни російським безпілотником під час ранкової атаки проти України. Проте сьогодні прем’єр-міністр Польщі повідомив, що не має підтверджень, чи пролітав безпілотник над Польщею того дня.

Про це заявив Дональд Туск у середу, 28 серпня, пише видання Rzeczpospolita.

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За словами Дональда Туска, наразі в Польщі, згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу має надати оперативний командувач генерал Мацей Кліщ.

Однак сам Туск, за його словами, готовий до зміни правил у такому випадку.

"Я відкритий — і ми можемо змінити правила якнайшвидше. Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт. Чи це не літак, що заблукав", — заявив прем'єр-міністр.

Водночас Туск сказав, що "союзники рекомендують певну стриманість", коли йдеться про стрілянину по непізнаних повітряних об'єктах, "якщо немає загрози, якщо це не агресія".

"Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося в більшій безпеці", — зазначив політик.