В Польше объяснили, почему не сбили российский дрон, залетевший на их территорию

В Польше объяснили, почему их военные не сбивают российские дроны
В Вооруженных силах Польши 26 августа заявили о нарушении границы страны российским беспилотником во время утренней атаки против Украины. Однако сегодня премьер-министр Польши сообщил, что нет подтверждений, пролетал ли беспилотник над Польшей в тот день.
Об этом заявил Дональд Туск в среду, 28 августа, пишет издание Rzeczpospolita.
Был ли над Польшей беспилотник
По словам Дональда Туска, в настоящее время в Польше, согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен предоставить оперативный командующий генерал Мацей Клищ.
Однако сам Туск, по его словам, готов к изменению правил в таком случае.
"Я открыт — и мы можем изменить правила как можно быстрее. Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект. Не заблудившийся ли это самолет", — заявил премьер-министр.
В то же время Туск сказал, что "союзники рекомендуют определенное воздержание", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".
"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь всякий раз, когда в небе что-то двигается. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", — отметил политик.
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