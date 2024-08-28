В Польше объяснили, почему не сбили российский дрон, залетевший на их территорию

Дональд Туск. Фото: Rzeczpospolita

В Вооруженных силах Польши 26 августа заявили о нарушении границы страны российским беспилотником во время утренней атаки против Украины. Однако сегодня премьер-министр Польши сообщил, что нет подтверждений, пролетал ли беспилотник над Польшей в тот день.

Об этом заявил Дональд Туск в среду, 28 августа, пишет издание Rzeczpospolita.

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По словам Дональда Туска, в настоящее время в Польше, согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен предоставить оперативный командующий генерал Мацей Клищ.

Однако сам Туск, по его словам, готов к изменению правил в таком случае.

"Я открыт — и мы можем изменить правила как можно быстрее. Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект. Не заблудившийся ли это самолет", — заявил премьер-министр.

В то же время Туск сказал, что "союзники рекомендуют определенное воздержание", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь всякий раз, когда в небе что-то двигается. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", — отметил политик.