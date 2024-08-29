У Польщу залетів російський безпілотник — армія країни третій день проводить пошуки

Пошуки російського безпілотника в Польщі. Фото: скриншот з відео

У Польщі третій день шукають російський повітряний об’єкт, який залетів на територію країни під час масованої атаки України у понеділок, 26 серпня. Понад сто солдатів польської армії прочісували поля та ліси селища Антоновка.

Про це повідомляє RMF24.

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Пошуки російського безпілотника в Польщі

Видання зазначило, що вже три дні солдати польської армії шукають російський об'єкт, який 26 серпня увійшов на територію країни під час масованої атаки України та зник з радарів. Як відомо, пошуки почалися у Тишовці. За ті кілька днів солдати оглянули близько 800 гектарів землі та дійшли до селища Антоновка в комуні Комарув-Осада, розташованої за кілька кілометрів від того місця, де почалися пошуки.

У матеріалі йдеться, що війська Польщі 27 серпня шукали об'єкт ближче до Замосця. Таке рішення було ухвалене згідно з даними речника Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцека Горишевського після аналізу радіолокаційних записів та оцінки можливої траєкторії польоту об'єкта.

Пошуки відновили і 28 серпня. Подальші дії та пошукові операції будуть базуватися, зокрема, на повідомленнях місцевих мешканців, але наразі армія ще не отримала жодних таких свідчень.

Що передувало

Нагадаємо, 26 серпня у Польщі заявили про порушення її кордону російським безпілотником під час ранкової атаки України. За даними оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Мацея Кліша, він перетнув кордон поблизу українського міста Червоноград. Польські військові не збили його через "атмосферні умови".

Водночас 28 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що немає підтверджень, чи пролітав безпілотник над Польщею того дня. Також він сказав, що "союзники рекомендують певну стриманість", коли йдеться про стрілянину по непізнаних повітряних об'єктах, "якщо немає загрози, якщо це не агресія".