Поздравления с Пасхой — какие ошибки чаще всего допускают украинцы

Пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

Христиане восточного обряда в воскресенье, 5 мая, празднуют Пасху. Это один из крупнейших религиозных праздников, поэтому люди часто собираются вместе и поздравляют друг друга.

Как без ошибок поздравить близкого человека с Пасхой сообщил "24 канал".

Читайте также:

Правильное название праздника

В большинстве словарей украинского языка встречается название "Великдень" как определение праздника, связанного с Воскресением Христовым. Однако "Воскресение Христово" является более церковным вариантом, и это название также используют в торжественном стиле и в художественной литературе.

Относительно термина "Пасха", украинский языковед Александр Авраменко утверждает, что это слово происходит от "Пейсах" или "Песах", что является иудейским праздником. Но литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский указывает, что слово "Пасха" можно найти и в других словарях.

Украинцы также могут использовать термин "Паска" для Пасхи. Однако "паской" они обычно подразумевают пасхальный хлеб. Поэтому рекомендуется использовать ранее упомянутые названия, чтобы избежать недоразумений.

Также можно услышать такие термины, как "баба" или "бабка", чтобы описать пасхальный хлеб. Однако следует избегать употребления термина "кулич", поскольку он является русским и не соответствует украинской традиции.

К тому же следует понимать разницу между пасхальными яйцами и писанками.

Писанки — это сырые яйца, которые украшают разнообразными узорами, а пасхальные яйца — это сваренные яйца, которые красят в один цвет, и они используются для пасхальных развлечений.

Другие слова, которые вы можете употреблять в период Воскресения Христова:

колбаса — ковбаса;

творог — сир;

корзина — кошик;

купляти — купувати;

готовитися — готуватися;

свєча — свічка;

поздоровлення — привітання;

Чистий четверг — Чистий четвер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Пасхой Он подчеркнул, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и другие командующие войсками поздравили украинцев с Пасхой.