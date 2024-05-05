Привітання з Великоднем — яких помилок найчастіше припускаються українці

Великодні кошики. Фото: Новини.LIVE

Християни східного обряду у неділю, 5 травня, святкують Великдень. Це одне із найбільших релігійних свят, тому люди часто збираються разом та вітають один одного.

Як без помилок привітати близьку людину з Великоднем повідомив "24 канал".

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Правильна назва свята

У більшості словників української мови зустрічається назва "Великдень" як визначення свята, пов'язаного з Воскресінням Христовим. Однак "Воскресіння Христове" є більш церковним варіантом, і цю назву також використовують в урочистому стилі та в художній літературі.

Щодо терміну "Пасха", український мовознавець Олександр Авраменко стверджує, що це слово походить від "Пейсах" або "Песах", що є іудейським святом. Але літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський вказує, що слово "Пасха" можна знайти і в інших словниках.

Українці також можуть використовувати термін "Паска" для Великодня. Однак "паскою" вони зазвичай мають на увазі великодній хліб. Тому рекомендується використовувати раніше згадані назви, щоб уникнути непорозуміння.

Також можна почути такі терміни, як "баба" чи "бабка", щоб описати великодній хліб. Проте слід уникати вживання терміну "куліч", оскільки він є російським і не відповідає українській традиції.

До того ж варто розуміти різницю між крашанками та писанками.

Писанки — це сирі яйця, які прикрашають різноманітними візерунками, а крашанки — це зварені яйця, що фарбують у один колір, і вони використовуються для великодніх розваг.

Інші слова, які ви можете вживати у період Воскресіння Христового:

колбаса – ковбаса;

творог – сир;

корзина – кошик;

купляти – купувати;

готовитися – готуватися;

свєча – свічка;

поздоровлення — привітання;

Чистий четверг – Чистий четвер.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Великоднем. Він наголосив, що у Бога на плечі шеврон з українським прапором.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та інші командувачі військ привітали українців з Великоднем.