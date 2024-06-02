Военные показали во что Россия превратила Марьинку Донецкой области

Марьинка Донецкой области похожа на город-призрак. Фото: скриншот видео

Бойцы Сил обороны Украины поделились кадрами из города Марьинка Донецкой области. Оно превратилось в сплошную руину. Полиция эвакуировала из города все гражданское население.

Видео из Марьинки выложили в Telegram DeepState.

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"Бои продолжаются уже западнее, а руины напоминают об адском периоде 2022-2024 годов", — сообщает DeepState.

Марьинка — под постоянным огнем российских войск. Эвакуация жителей города закончилась в ноябре 2022 года. В 2021 году в Марьинке жили около 10 тысяч украинцев.

Напомним, 29 мая оккупанті пять раз обстреляли город Лиман в Донецкой области. В результате этих атак ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Также мы сообщали, что 28 мая Россия ударила по Алексеево-Дружковке Донецкой области. В результате атаки ранения получили семь человек, среди них четырехлетний ребенок.