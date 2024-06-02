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Привид Мар'їнки — військові показали місто, знищене росіянами

2 червня 2024 01:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Військові показали на що Росія перетворила Мар'їнку Донецької області
Мар'їнка Донецької області схожа на місто-примару. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бійці Сил оборони України поділилися кадрами з міста Мар'їнка Донецької області. Воно перетворилось на суцільну руїну. Поліція евакуювала з міста все цивільне населення. 

Відео з Мар'їнки виклали у Telegram DeepState.

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"Бої тривають вже західніше, а руїни нагадують про пекельний період 2022-2024 років", — повідомляє DeepState.

Мар’їнка під постійним вогнем російських військ. Евакуацію жителів міста закінчилась у листопаді 2022 року. У 2021 році в Мар’їнці жили майже 10 тисяч українців. 

Нагадаємо, 29 травня окупанти п'ять разів обстріляли місто Лиман у Донецькій області. В результаті цих атак поранення отримали щонайменше вісім осіб. 

Також ми повідомляли, що 28 травня Росія вдарила по Олексієво-Дружківці Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей, серед них — чотирирічна дитина.

Донецька область
російські війська
фронт
обстріли
евакуація
війна

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