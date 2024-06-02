Військові показали на що Росія перетворила Мар'їнку Донецької області

Привид Мар'їнки — військові показали місто, знищене росіянами
Бійці Сил оборони України поділилися кадрами з міста Мар'їнка Донецької області. Воно перетворилось на суцільну руїну. Поліція евакуювала з міста все цивільне населення.
Відео з Мар'їнки виклали у Telegram DeepState.
У Мар'їнці не лишилось вцілилих будинків
"Бої тривають вже західніше, а руїни нагадують про пекельний період 2022-2024 років", — повідомляє DeepState.
Мар’їнка під постійним вогнем російських військ. Евакуацію жителів міста закінчилась у листопаді 2022 року. У 2021 році в Мар’їнці жили майже 10 тисяч українців.
Нагадаємо, 29 травня окупанти п'ять разів обстріляли місто Лиман у Донецькій області. В результаті цих атак поранення отримали щонайменше вісім осіб.
Також ми повідомляли, що 28 травня Росія вдарила по Олексієво-Дружківці Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей, серед них — чотирирічна дитина.
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