Військові показали на що Росія перетворила Мар'їнку Донецької області

Мар'їнка Донецької області схожа на місто-примару. Фото: скриншот відео

Бійці Сил оборони України поділилися кадрами з міста Мар'їнка Донецької області. Воно перетворилось на суцільну руїну. Поліція евакуювала з міста все цивільне населення.

Відео з Мар'їнки виклали у Telegram DeepState.

Читайте також:

У Мар'їнці не лишилось вцілилих будинків

"Бої тривають вже західніше, а руїни нагадують про пекельний період 2022-2024 років", — повідомляє DeepState.

Мар’їнка під постійним вогнем російських військ. Евакуацію жителів міста закінчилась у листопаді 2022 року. У 2021 році в Мар’їнці жили майже 10 тисяч українців.

Нагадаємо, 29 травня окупанти п'ять разів обстріляли місто Лиман у Донецькій області. В результаті цих атак поранення отримали щонайменше вісім осіб.

Також ми повідомляли, що 28 травня Росія вдарила по Олексієво-Дружківці Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей, серед них — чотирирічна дитина.