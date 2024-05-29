В Донецькій ОВА розповіли деталі російського обстрілу Лиману — що відомо

Наслідки обстрілів окупантів у Лимані. Фото: Вадим Філашкін

Окупанти у середу, 29 травня, п'ять разів обстріляли місто Лиман у Донецькій області. В результаті цих атак поранення отримали щонайменше вісім осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook у середу, 29 травня.

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Росіяни у середу, 29 травня, п’ять разів атакували Лиман. Окупанти використали одну ракету типу "Гром-Е1" та чотири бомби "УМПБ Д-30 СМ". За попередніми даними, в результаті цих атак вісім осіб отримали поранення, також постраждали три житлові будинки та три адміністративні споруди.

Раніше ми повідомляли, що 28 травня окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок атаки поранено семеро людей, серед них і чотирирічна дитина.

Також ми писали, що у ніч проти 29 травня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли їх відбити.