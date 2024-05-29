В Донецкой ОВА рассказали детали российского обстрела Лимана — что известно

Последствия обстрелов оккупантов в Лимане. Фото: Вадим Филашкин

Оккупанты в среду, 29 мая, пять раз обстреляли город Лиман в Донецкой области. В результате этих атак ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook в среду, 29 мая.

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Россияне в среду, 29 мая, пять раз атаковали Лиман. Оккупанты использовали одну ракету типа "Гром-Е1" и четыре бомбы "УМПБ Д-30 СМ". По предварительным данным, в результате этих атак восемь человек получили ранения, также пострадали три жилых дома и три административных сооружения.

Ранее мы сообщали, что 28 мая оккупанты ударили по Алексеево-Дружковке в Донецкой области. В результате атаки ранены семь человек, среди них и четырехлетний ребенок.

Также мы писали, что в ночь на 29 мая российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли их отбить.