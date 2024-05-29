Росія вкотре вдарила по Олексієво-Дружківці на Донеччині — серед поранених чотирирічна дитина

Наслідки удару РФ по Донеччині. Фото: Нацполіція

Країна-агресорка Росія вкотре атакувала Донеччину. Окупанти у вівторок, 28 травня, вдарили по Олексієво-Дружківці. Внаслідок атаки поранено семеро людей, серед них — чотирирічна дитина.

Про це у середу, 29 травня, повідомляє МВС.

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Удар був здійснений об’ємною детонуючою авіаційною бомбою (ОДАБ-1500). Він спричинив масштабні пошкодження у приватному секторі.

"Пошкоджені 103 будинки, 12 цивільних авто та церква. Ліквідація наслідків обстрілу триває", — повідомили в МВС.

Також там опублікували кадри роботи поліцейських-парамедиків, що допомагали рятувати постраждалих. Вони виносять літніх людей з-під обстрілів.

За словами очевидців, удар був справжнім жахіттям. Люди залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Денис Пушилін привітав жителів так званої "ДНР" з десятою річницею "створення". Проте виявилося, що він завантажив на офіційну сторінку діпфейк.

Також українці в Донецьку чекають на повернення Збройних сил. Паралельно вони допомагають, знищуючи російських окупантів та місцевих сепаратистів.