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Россия сбросила ударную бомбу на жилой сектор в Донецкой области

29 мая 2024 14:02
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Россия в очередной раз ударила по Алексеево-Дружковке в Донецкой области — среди раненых четырехлетний ребенок
Последствия удара РФ по Донбасу. Фото: Нацполиция
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Донбасс. Оккупанты во вторник, 28 мая, ударили по Алексеево-Дружковке. В результате атаки ранены семь человек, среди них — четырехлетний ребенок.

Об этом в среду, 29 мая, сообщает МВД.

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Удар был совершен объемной детонирующей авиационной бомбой (ОДАБ-1500). Он нанес масштабные повреждения в частном секторе.

"Повреждены 103 дома, 12 гражданских автомобилей и церковь. Ликвидация последствий обстрела продолжается", — сообщили в МВД.

Также там опубликовали кадры работы полицейских-парамедиков, помогавших спасать пострадавших. Они выносят пожилых людей из-под обстрелов.

По словам очевидцев, удар был настоящим ужасом. Люди остались без крыши над головой.

Напомним, глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин поздравил жителей так называемой "ДНР" с десятой годовщиной "создания". Однако оказалось, что он скачал на официальную страницу дипфейк.

Также украинцы в Донецке ждут возвращения Вооруженных сил. Параллельно они помогают, уничтожая русских окупантов и местных сепаратистов.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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