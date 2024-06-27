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Принудительный туризм — оккупанты сгоняют россиян на оккупированную "Асканию-Новую"

27 июня 2024 16:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне заставляют приезжать в оккупированную Асканию-Нову — подробности от ЦНС
Туристка кормит зебр в Аскании-Новой. Иллюстративное фото: azov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Оккупанты устроили на территории временно оккупированного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области имитационные экскурсии. Несмотря на это в заповеднике находятся объекты вражеской военной инфраструктуры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления "Сопротивление" СНБО Украины в четверг, 27 июня.

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По данным, ЦНС, оккупанты завезли в оккупированный заповедник 160 работников пищевой промышленности из Ростовской области и Крыма якобы в качестве "промышленного туризма".

В то же время, как добавляется, на территории заповедника функционирует враждебная военная инфраструктура. Таким образом, организация экскурсий является циничным подтверждением опасности для гражданских.

В ЦНС в очередной раз призывали не участвовать в каких-либо враждебных инициативах, чтобы не подвергать себя опасности.

аскания-новая оккупация
Скриншот сообщения ЦНС "Спротив"

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты похитили трех зебр из заповедника и вывезли их во временно оккупированный Крым.

Еще раньше в "Аскании-Новой" вспыхнул пожар, из-за которого горело семь тысяч гектаров территории участка "Южный".

россияне
Украина
Херсонская область
оккупанты
оккупация
война в Украине
заповедник

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