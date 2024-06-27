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Примусовий туризм — окупанти зганяють росіян на окуповану "Асканію-Нову"

27 червня 2024 16:49
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Ілля Рябінін
редактор
Росіяни змушують приїжджати до окупованої Асканії-Нови — подробиці від ЦНС
Туристка годує зебр в Асканії-Новій. Ілюстративне фото: azov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Окупанти влаштували на території тимчасово окупованого заповідника "Асканія-Нова" у Херсонській області імітаційні екскурсії. Попри це, в заповіднику знаходяться об'єкти ворожої військової інфраструктури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву "Спротив" РНБО України у четвер, 27 червня. 

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За даними ЦНС, окупанти завезли до окупованого заповідника 160 працівників харчової промисловості з Ростовської області та Криму нібито для "промислового туризму".

Водночас, як додається, на території заповідника функціонує ворожа військова інфраструктура. Таким чином, організація екскурсій є цинічним наражанням на небезпеку цивільних.

В ЦНС вчергове закликали не брати участь у будь-яких ворожих ініціативах, аби не наражати себе на небезпеку.

асканія-нова окупація
Скриншот допису ЦНС "Спротив"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти викрали трьох зебр з заповідника та вивезли їх до тимчасово окупованого Криму. 

 Ще раніше в "Асканії-Новій" спалахнула пожежа, через яку горіло сім тисяч гектарів території ділянки "Південний".

росіяни
Україна
Херсонська область
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війна в Україні
заповідник

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