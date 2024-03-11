Пограничники задержали уклонистов, которые хотели пересечь границу с помощью раздвижной лестницы
Украинские пограничники задержали двух украинцев, которые хотели скрыться в непризнанном Приднестровье. Мужчины во время своего бегства использовали телескопическую лестницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в понедельник, 11 марта.
Пограничники задержали уклонистов с лестницей
"Словно на соревнованиях, они преодолевали препятствия по бездорожью, но на крайнем этапе — преодолении рва — были "дисквалифицированы" пограничниками", — иронизируют правоохранители.
На мужчин были составлены административные протоколы, дело уже направлено в суд.
Напомним, что недавно пограничники из Белгород-Днестровского отряда задержали одессита, который в образе лорда Волан-де-морта пытался бежать в Молдову.
В то же время работники Мукачевского пограничного отдела успешно остановили нелегальную перевозку табачных изделий на дроне через государственную границу.
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