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Пограничники задержали уклонистов, которые хотели пересечь границу с помощью раздвижной лестницы

11 марта 2024 18:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники задержали уклонистов, которые хотели пересечь границу с помощью раздвижной лестницы
Пограничники и задержанные украинцы. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники задержали двух украинцев, которые хотели скрыться в непризнанном Приднестровье. Мужчины во время своего бегства использовали телескопическую лестницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в понедельник, 11 марта.

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Пограничники задержали уклонистов с лестницей

"Словно на соревнованиях, они преодолевали препятствия по бездорожью, но на крайнем этапе — преодолении рва — были "дисквалифицированы" пограничниками", — иронизируют правоохранители.

Пограничники задержали уклонистов, которые хотели пересечь границу с помощью телескопической стремянки
Лестница, которой пользовались уклонисты. Источник: ГПСУ

На мужчин были составлены административные протоколы, дело уже направлено в суд.

Пограничники задержали уклонистов, которые хотели пересечь границу с помощью телескопической стремянки
Пост ГПСУ. Источник: Тelegram

Напомним, что недавно пограничники из Белгород-Днестровского отряда задержали одессита, который в образе лорда Волан-де-морта пытался бежать в Молдову.

В то же время работники Мукачевского пограничного отдела успешно остановили нелегальную перевозку табачных изделий на дроне через государственную границу.

Молдова
граница
Украина
пограничники
ГПСУ

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