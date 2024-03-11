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Прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон за допомогою розсувної драбини

11 березня 2024 18:43
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Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон за допомогою розсувної драбини
Прикордонники та затримані українці. Фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники затримали двох українців, які хотіли втекти до невизнаного Придністров'я. Чоловіки під час своєї втечі використовували телескопічну драбину. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у понеділок, 11 березня. 

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"Наче на змаганнях, вони долали перешкоди бездоріжжям, але на крайньому етапі — подоланні рову — були "дискваліфіковані" прикордонниками", — іронізують правоохоронці. 

Прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон за допомогою телескопічної драбини
Драбина, якою користувалися ухилянти. Джерело: ДПСУ

На чоловіків було складено адміністративні протоколи, справу вже направлено до суду.

Прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон за допомогою телескопічної драбини
Допис ДПСУ. Джерело: Тelegram

Нагадаємо, що не так давно прикордонники з Білгород-Дністровського загону затримали одесита, який в образі лорда Волдеморта намагався втекти до Молдови.

Водночас працівники Мукачівського прикордонного відділу успішно зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів на дроні через державний кордон. 

Молдова
кордон
Україна
прикордонники
ДПСУ

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