Прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон за допомогою розсувної драбини
Українські прикордонники затримали двох українців, які хотіли втекти до невизнаного Придністров'я. Чоловіки під час своєї втечі використовували телескопічну драбину.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у понеділок, 11 березня.
Прикордонники затримали ухилянтів з драбиною
"Наче на змаганнях, вони долали перешкоди бездоріжжям, але на крайньому етапі — подоланні рову — були "дискваліфіковані" прикордонниками", — іронізують правоохоронці.
На чоловіків було складено адміністративні протоколи, справу вже направлено до суду.
Нагадаємо, що не так давно прикордонники з Білгород-Дністровського загону затримали одесита, який в образі лорда Волдеморта намагався втекти до Молдови.
Водночас працівники Мукачівського прикордонного відділу успішно зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів на дроні через державний кордон.
Читайте Новини.LIVE!