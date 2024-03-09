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ДПСУ виявила контрабандистів, які хотіли переправити за кордон сигарети дроном

9 березня 2024 15:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
ДПСУ виявила контрабандистів, які хотіли переправити за кордон сигарети дроном
Затримані контрабандисти. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Співробітники Мукачівського прикордонного відділу успішно зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів через державний кордон. Контрабандисти намагалися переправити за кордон сигарети на БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби в суботу, 9 березня.

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Деталі слідства

Три особи були затримані під час підготовки до незаконної операції. Зловмисники доставили два саморобних дрони до околиці села Велика Копаня. На них вони планували перевезти партію сигарет до Румунії.

Для запуску дронів контрабандисти використовували спеціальну установку, а потім за допомогою дистанційних пультів вони керували їх польотом.

Прикордонна служба затримала трьох контрабандистів, а також конфіскувала два автомобілі, в яких лежали майже 500 пачок сигарет без акцизних марок, обладнання для запуску дронів, три кисневі балони, пульти дистанційного керування, GPS-навігатори та акумулятори.

За інформацією ДПСУ, операцію з викриття правопорушників проводили спільно з курсантами Національної академії Держприкордонслужби ім. Богдана Хмельницького та представниками Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, що у ДПСУ назвали кількість ухилянтів, яких зупиняють на кордоні щодня.

Раніше ми писали, що прикордонники завадили ворожим диверсантам проникнути на територію України.

кордон
контрабанда
сигарети
прикордонники
ДПСУ

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