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У ДПСУ назвали кількість ухилянтів, яких зупиняють на кордоні щодня — як перевіряють документи

9 березня 2024 13:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ДПСУ назвали кількість ухилянтів, яких зупиняють на кордоні щодня — як перевіряють документи
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: zht.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські прикордонники щоденно викривають приблизно 10 ухилянтів, які намагаються перетнути кордон з підробленими документами. Довідки про нібито непридатність до служби та інші посвідчення, які дають можливість уникнути мобілізації в Україні, прикордонники перевіряють за допомогою електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Він значно спростив роботу на пропускних пунктах та дозволяє швидше знайти інформацію про чоловіка.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у суботу, 9 березня.

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Перевірка документів на кордоні

За словами Демченка, доступ до ЄДР дозволив ретельніше перевіряти документи на кордоні. Зокрема, це стосується документів, які начебто видаються ТЦК.

"Досить часто ми бачимо, що порушники намагаються використовувати підробні документи, які начебто видаються ТЦК про їхню непридатність. Для того, щоб унеможливити використання таких підробок ми проводимо цю роботу. Зараз інспектори онлайн бачачи документ можуть перевірити його за єдиним державним реєстром представників про військовий обов'язок", — вказав Демченко.

Речник також нагадав про кримінальну відповідальність за фіктивні довідки і розповів про кількість підробок на кордоні щодня.

"Загалом близько 10 підробних документів щодня прикордонники виявляють на кордоні. Якщо говорити щодо відповідальності, то загалом особам, які намагаються використовувати підробні документи, передбачена кримінальна відповідальність", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, ЗМІ виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2248 ухилянтам виїхати з України за допомогою системи "Шлях".

Тако ж ми писали про те, що на українсько-румунському кордоні СБУ затримала авто з 34 ухилянтами. Вони намагалися нелегально перетнути кордон і втекти з України під час дії воєнного стану.

війна
кордон
Україна
прикордонники
ТЦК та СП
ухилянти
ДПСУ

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