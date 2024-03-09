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В ГПСУ назвали количество уклонистов, останавливаемых на границе ежедневно — как проверяют документы

9 марта 2024 13:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГПСУ назвали количество уклонистов, останавливаемых на границе ежедневно — как проверяют документы
Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: zht.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские пограничники ежедневно разоблачают примерно 10 уклонистов, пытающихся пересечь границу с поддельными документами. Справки о якобы непригодности к службе и другие удостоверения, которые позволяют избежать мобилизации в Украине, пограничники проверяют с помощью электронного реестра военнообязанных "Оберіг". Он значительно упростил работу на пропускных пунктах и позволяет быстрее найти информацию о мужчине.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, 9 марта.

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Проверка документов на границе

По словам Демченко, доступ к ЕГР позволил более тщательно проверять документы на границе. В частности, это касается документов, которые как будто выдаются ТЦК.

"Довольно часто мы видим, что нарушители пытаются использовать поддельные документы, якобы выдающиеся ТЦК об их непригодности. Для того чтобы исключить использование таких подделок мы проводим эту работу. Сейчас инспекторы онлайн видя документ могут проверить его по единому государственному реестру представителей о военном обязанности", — указал Демченко.

Спикер также напомнил об уголовной ответственности за фиктивные справки и рассказал о количестве подделок на границе каждый день.

"В общей сложности около 10 поддельных документов ежедневно пограничники выявляют на границе. Если говорить об ответственности, то в целом лицам, пытающимся использовать поддельные документы, предусмотрена уголовная ответственность", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 уклонистам выехать из Украины с помощью системы "Шлях".

Так же мы писали о том, что на украинско-румынской границе СБУ задержала автомобиль с 34 уклонистами. Они пытались нелегально пересечь границу и бежать из Украины во время действия военного положения.

война
граница
Украина
пограничники
ТЦК и СП
уклонисты
ГПСУ

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