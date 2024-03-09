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ГПСУ обнаружила контрабандистов, которые хотели переправить за границу дроном сигареты

9 марта 2024 15:16
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Бригадир София
редактор
ГПСУ обнаружила контрабандистов, которые хотели переправить за границу дроном сигареты
Задержанные контрабандисты. Фото: ГНСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сотрудники Мукачевского пограничного отдела успешно остановили нелегальную перевозку табачных изделий через государственную границу. Контрабандисты пытались переправить партию сигарет на БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 9 марта.

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Три человека были задержаны во время подготовки к незаконной операции. Злоумышленники доставили два самодельных дрона в окрестности села Большая Копаня. На них они планировали перевезти партию сигарет в Румынию.

Для запуска дронов контрабандисты использовали специальную установку, а затем с помощью дистанционных пультов они управляли их полетом.

Пограничная служба задержала трех контрабандистов, а также конфисковала два автомобиля, в которых лежали почти 500 пачек сигарет без акцизных марок, оборудование для запуска дронов, три кислородных баллона, пульты дистанционного управления, GPS-навигаторы и аккумуляторы.

По информации ГПСУ, операцию по разоблачению правонарушителей проводили совместно с курсантами Национальной академии Госпогранслужбы им. Богдана Хмельницкого и представителей Бюро экономической безопасности.

Напомним, что в ГПСУ назвали количество уклонистов, останавливаемых на границе ежедневно.

Ранее мы писали, что пограничники помешали вражеским диверсантам проникнуть на территорию Украины.

граница
контрабанда
сигареты
пограничники
ГПСУ

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