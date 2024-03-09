ГПСУ обнаружила контрабандистов, которые хотели переправить за границу дроном сигареты
Сотрудники Мукачевского пограничного отдела успешно остановили нелегальную перевозку табачных изделий через государственную границу. Контрабандисты пытались переправить партию сигарет на БпЛА.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 9 марта.
Детали следствия
Три человека были задержаны во время подготовки к незаконной операции. Злоумышленники доставили два самодельных дрона в окрестности села Большая Копаня. На них они планировали перевезти партию сигарет в Румынию.
Для запуска дронов контрабандисты использовали специальную установку, а затем с помощью дистанционных пультов они управляли их полетом.
Пограничная служба задержала трех контрабандистов, а также конфисковала два автомобиля, в которых лежали почти 500 пачек сигарет без акцизных марок, оборудование для запуска дронов, три кислородных баллона, пульты дистанционного управления, GPS-навигаторы и аккумуляторы.
По информации ГПСУ, операцию по разоблачению правонарушителей проводили совместно с курсантами Национальной академии Госпогранслужбы им. Богдана Хмельницкого и представителей Бюро экономической безопасности.
Напомним, что в ГПСУ назвали количество уклонистов, останавливаемых на границе ежедневно.
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