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Хотіли втекти до Словаччини горами — на кордоні викрили ухилянтів та переправника

10 березня 2024 15:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Хотіли втекти до Словаччини горами — на кордоні викрили ухилянтів та переправника
Затриманий на кордоні ухилянт. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники в Ужгородському районі затримали трьох ухилянтів з Івано-Франківщини, які намагалися втекти до Словаччини горами. Також вдалося викрити переправника, ним виявися 23-річний закарпатець. Йому висунули підозру за фактом незаконного переправлення осіб через кордон.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у неділю, 10 березня.

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Прикордонники виявили двох ухилянтів, які намагалися перелізти через паркан поблизу кордону зі Словаччиною. Порушники ігнорували прохання військових і зупинилися лише після здійснення попереджувального пострілу.

"Затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він від них відстав. Щоб його розшукати, правоохоронці підняли в небо безпілотник. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників", — йдеться в повідомленні.

Усіх трьох було затримано та доставлено у прикордонний підрозділ за спробу незаконного перетину кордону та непокори вимозі співробітника ДПСУ.

Також прикордонники встановили особу переправника. Як з'ясувалося, зловмисник є уродженцем Ужгородського району. У його помешканні було проведено серію обшуків. Було вилучено транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи.

Переправника затримано та оголошено йому підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Обшуки в будинку переправника
Обшуки в будинку переправника. Фото: ДПСУ
Обшуки в будинку переправника
Обшуки в будинку переправника. Фото: ДПСУ
Обшуки в будинку переправника
Обшуки в будинку переправника. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині викрили групу ухилянтів, яка хотіла втекти до Молдови, але були помічені прикордонниками. Один з порушників хотів заховатися в кущах, але його це не врятувало.

Також ми писали про те, що на українсько-румунському кордоні СБУ затримала авто з 34 ухилянтами. Вони намагалися нелегально перетнути кордон і втекти з України під час дії воєнного стану.

війна
кордон
Словаччина
Україна
прикордонники
ухилянти
ДПСУ

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