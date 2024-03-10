Хотели бежать в Словакию по горам — на границе разоблачили уклонистов и переправителя

Задержанный на границе уклонист. Фото: ГПСУ

Пограничники в Ужгородском районе задержали троих уклонистов из Ивано-Франковской области, которые пытались бежать в Словакию по горам. Также удалось разоблачить переправителя, им оказался 23-летний закарпатец. Ему выдвинули подозрение по факту незаконной переправки лиц через границу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 10 марта.

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Пограничники обнаружили двух уклонистов, пытавшихся перелезть через забор возле границы со Словакией. Нарушители игнорировали просьбу военных и остановились только после совершения предупреждающего выстрела.

"Задержанные признались, что вместе с ними убегал еще один мужчина, но он от них отстал. Чтобы его разыскать, правоохранители подняли в небо беспилотник. Мужчину нашли в километре от его предшественников", — говорится в сообщении.

Все трое были задержаны и доставлены в пограничное подразделение за попытку незаконного пересечения границы и неповиновения требованию сотрудника ГПСУ.

Также пограничники установили личность переправителя. Как выяснилось, злоумышленник уроженец Ужгородского района. В его доме была проведена серия обысков. Были изъяты транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи.

Переправщик задержан и ему объявлено подозрение по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Обыски в доме переправщика. Фото: ГПСУ

Обыски в доме переправщика. Фото: ГПСУ

Обыски в доме переправщика. Фото: ГПСУ

Напомним, в Одесской области разоблачили группу уклонистами, которая хотела бежать в Молдову, но были замечены пограничниками. Один из нарушителей хотел спрятаться в кустах, но его это не спасло.

Также мы писали о том, что на украинско-румынской границе СБУ задержала машину с 34 уклонистами. Они пытались нелегально пересечь границу и сбежать из Украины во время действия военного положения.