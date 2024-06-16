Пограничники задержали трех иностранцев - что произошло

Задержанные иностранцы. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали у границы Румынией трех иностранцев, случайно на мотоциклах пересекших украинско-румынскую границу вне КПП. Теперь горе-водителей передадут своим румынским коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в воскресенье, 16 июня.

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По сообщению стражей границы, задержанные оказались гражданами Германии и Италии. Документов у мужчин при себе не было. Пограничники помогли им добраться до шоссе, но составили на них административные протоколы за незаконное пересечение границы.

Мотоциклы, по которым передвигались пограничники. Источник: ГНСУ

Сейчас задержанные находятся в пункте пропуска, сегодня в порядке реадмиссии их передадут румынским пограничникам.

Задержанные иностранцы. Источник: ГНСУ

Напомним, ранее в горах в Закарпатье пограничники и сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который планировал нелегально пересечь границу и бежать в Румынию.

В то же время Луганский пограничный отряд "Помста" получил от Германии передвижной ремонтный комплекс и грузовик с краном-манипулятором общей стоимостью почти в 12 млн грн.