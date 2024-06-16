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Пограничники задержали троих иностранцев, случайно нарушивших границу

16 июня 2024 16:41
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Илья Рябинин
редактор
Пограничники задержали трех иностранцев - что произошло
Задержанные иностранцы. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники задержали у границы Румынией трех иностранцев, случайно на мотоциклах пересекших украинско-румынскую границу вне КПП. Теперь горе-водителей передадут своим румынским коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в воскресенье, 16 июня.

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По сообщению стражей границы, задержанные оказались гражданами Германии и Италии. Документов у мужчин при себе не было. Пограничники помогли им добраться до шоссе, но составили на них административные протоколы за незаконное пересечение границы.

дпсу задержало иностранцев
Мотоциклы, по которым передвигались пограничники. Источник: ГНСУ

Сейчас задержанные находятся в пункте пропуска, сегодня в порядке реадмиссии их передадут румынским пограничникам.

дпсу иностранцы
Задержанные иностранцы. Источник: ГНСУ

Напомним, ранее в горах в Закарпатье пограничники и сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который планировал нелегально пересечь границу и бежать в Румынию.

В то же время Луганский пограничный отряд "Помста" получил от Германии передвижной ремонтный комплекс и грузовик с краном-манипулятором общей стоимостью почти в 12 млн грн.

Украина
граница
нарушения
Италия
Германия
пограничники
ГПСУ

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