Прикордонники затримали трьох іноземців — що сталося

Затримані іноземців. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали біля кордону Румунією трьох іноземців, які випадково на мотоциклах перетнули українсько-румунський кордон поза КПП. Тепер горе-водіїв передадуть своїм румунським колегам.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у неділю, 16 червня.

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За повідомленням вартових кордону, затримані виявилися громадянами Німеччини та Італії. Документів у чоловіків при собі не було. Прикордонники допомогли їм дістатися шосе, але склали на них адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону.

Мотоцикли, якими пересувалися прикордонники. Джерело: ДПСУ

Зараз затримані досі перебувають у пункті пропуску, сьогодні в порядку реадмісії їх передадуть румунським прикордонникам.

Затримані іноземці. Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, раніше у горах на Закарпатті прикордонники та співробітники ДСНС врятували чоловіка, який планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.

Водночас Луганський прикордонний загін "Помста" отримав від Німеччини пересувний ремонтний комплекс і вантажівку з краном-маніпулятором загальною вартістю у майже 12 млн грн.