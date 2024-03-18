Пограничники обнаружили заброшенное здание, где прятались уклонисты
Вблизи государственной границы Украины был найден дом, в котором проживали уклонисты. Пограничники обнаружили там 12 мужчин призывного возраста.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 18 марта.
Пограничники обнаружили дом с уклонистами
Как известно, заброшенное здание находится вблизи Днестра — это была крайняя точка уклонистов перед дальнейшим незаконным пересечением границы.
"Далее попасть в соседнюю страну они планировали с помощью лодки", — уточнили в ГПСУ.
Правоохранители составили административные протоколы на нарушителей, устанавливается круг всех причастных к организации противоправной деятельности.
Напомним, в Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации.
Также мы писали, что в Днепропетровской области ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.
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