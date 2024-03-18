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Пограничники обнаружили заброшенное здание, где прятались уклонисты

18 марта 2024 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники обнаружили заброшенное здание, где прятались уклонисты
Заброшенный дом. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вблизи государственной границы Украины был найден дом, в котором проживали уклонисты. Пограничники обнаружили там 12 мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Как известно, заброшенное здание находится вблизи Днестра — это была крайняя точка уклонистов перед дальнейшим незаконным пересечением границы.

"Далее попасть в соседнюю страну они планировали с помощью лодки", — уточнили в ГПСУ.

Правоохранители составили административные протоколы на нарушителей, устанавливается круг всех причастных к организации противоправной деятельности.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Днепропетровской области ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.

граница
пограничники
военный призыв
мобилизация
уклонисты

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