Прикордонники виявили закинуту будівлю, де ховалися ухилянти

Закинутий будинок. Фото: скриншот з відео

Поблизу державного кордону України знайшла будинок, в якому проживали ухилянти. Прикордонники виявили там 12 чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram у понеділок, 18 березня.

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Як відомо, закинута будівля знаходиться поблизу Дністра — це була крайня точка ухилянтів перед подальшим незаконним перетином кордону.

"Далі потрапити до сусідньої країни вони планували за допомогою човна", — уточнили в ДПСУ.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи на порушників, наразі встановлюється коло усіх причетних до організації протиправної діяльності.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Хмельницькому хлопець вигадав, як за допомогою знайомства з протилежною статтю уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Дніпропетровській області ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.