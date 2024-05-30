Чешские байкеры случайно пересекли украинскую границу

Граждане Чехии. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники обнаружили двух мужчин на мотоциклах, у которых не было документов. Оказалось, что они граждане Чехии и случайно пересекли румынско-украинскую границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 30 мая.

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"В ходе патрулирования украинско-румынского участка границы пограничный наряд обнаружил двух мужчин на мотоциклах без документов", — говорится в сообщении.

Пограничники выяснили, что байкеры являются гражданами Чехии, которые совершали мотопутешествие по территории Румынии. В то же время на элементы пограничной инфраструктуры, которыми обустроен участок, они не обратили внимания.

Мотоциклы байкеров. Фото: ГПСУ

"Поэтому в ходе экстремального путешествия по горам не заметили, как попали на территорию Украины. Граждан вернули в Румынию в порядке реадмиссии", — добавили в ГПСУ.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники задержали иностранца, незаконно пересекшего границу через реку Днестр. Он вплавь перебрался из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой, потому что имел запрет на въезд.

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