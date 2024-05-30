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Пограничники обнаружили чешских байкеров, которые случайно пересекли границу Украины

30 мая 2024 18:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Чешские байкеры случайно пересекли украинскую границу
Граждане Чехии. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники обнаружили двух мужчин на мотоциклах, у которых не было документов. Оказалось, что они граждане Чехии и случайно пересекли румынско-украинскую границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 30 мая.

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"В ходе патрулирования украинско-румынского участка границы пограничный наряд обнаружил двух мужчин на мотоциклах без документов", — говорится в сообщении.

Пограничники выяснили, что байкеры являются гражданами Чехии, которые совершали мотопутешествие по территории Румынии. В то же время на элементы пограничной инфраструктуры, которыми обустроен участок, они не обратили внимания.

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Мотоциклы байкеров. Фото: ГПСУ

"Поэтому в ходе экстремального путешествия по горам не заметили, как попали на территорию Украины. Граждан вернули в Румынию в порядке реадмиссии", — добавили в ГПСУ.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники задержали иностранца, незаконно пересекшего границу через реку Днестр. Он вплавь перебрался из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой, потому что имел запрет на въезд.

Также мы писали, что на Закарпатье разоблачили мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан призывного возраста за границу.

пограничники
Румыния
Чехия
граница
транспорт

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