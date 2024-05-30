Чеські байкери випадково перетнули український кордон

Громадяни Чехії. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники виявили двох чоловіків на мотоциклах, які не мали документів. Виявилося, що вони є громадянами Чехії та випадково перетнули румунсько-український кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 30 травня.

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"Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків на мотоциклах без документів", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники з'ясували, що байкери є громадянами Чехії, які здійснювали мотоподорож територією Румунії. Водночас на елементи прикордонної інфраструктури, якими облаштована ділянка, вони не звернули уваги.

Мотоцикли байкерів. Фото: ДПСУ

"Тому в ході екстремальної мандрівки горами незчулися, як потрапили на територію України. Громадян повернули до Румунії в порядку реадмісії", — додали в ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон через річку Дністер. Він вплав перебрався з Молдови до України, аби побачитися з коханою, бо мав заборону на в'їзд.

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