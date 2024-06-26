В Закарпатье вели ограничения в пограничной полосе — какие запреты будут действовать в регионе

Пограничники ГПСУ. Фото: ГПСУ

В Ужгородском районе введены дополнительные временные ограничения из-за усиления охраны государственной границы. Ограничения касаются перемещения и деятельности лиц и транспортных средств в пограничной полосе, а также использования специального оборудования и техники.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook в среду, 26 июня.

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В связи с усилением охраны государственной границы и контроля соблюдения пограничного режима, в Ужгородском районе введены дополнительные временные режимные ограничения. Они введены приказом начальника Чопского пограничного отряда в соответствии с действующим законодательством и будут действовать до завершения действия правового режима военного положения в Украине.

Ограничения касаются таких территориальных общин: Ставненская, Костринская, Великоберезнянская, Дубриницко-Малоберезнянская, Оноковская, Холмковская, Сюртовская, Чопская.

Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот

В пределах пограничной полосы запрещается

Соответственно, из-за дополнительных временных режимных ограничений введенные в пограничной полосе на указанных территориальных общин запрещается:

Нахождение лиц и транспортных средств на дорогах, отсутствующих в реестре автомобильных и ведущих к государственной границе, а также движение ими в темное время суток (с 22.00 до 05.00). Ограничения не касаются дорог между населенными пунктами или пунктами пропуска через государственную границу;

остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями;

перевозка в транспортных средствах оружия и средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке;

использование и совершение полетов легкомоторных летательных аппаратов

Ограничения не распространяются на:

должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;

военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

работников коммунальных служб, экстренной медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности для исполнения их полномочий;

субъектов для предотвращения угроз и безопасности граждан, движения на железнодорожном транспорте, жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры;

охраны и воспроизводства водных биоресурсов;

предоставление населению гуманитарных, медицинских и социальных услуг.

Напомним, в Тячевском районе Закарпатской области полицейские совместно с пограничниками сорвали групповой побег мужчин в Румынию. Организатор, оценивший свои услуги в две тысячи долларов, был взят под стражу.

Также мы писали, этим летом пограничники усилят охрану границы , в частности, на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это связано с тем, что уклоняющиеся могут маскироваться под туристов.