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Прикордонники посили обмеження на Закарпатті — що заборонено

26 червня 2024 15:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Закарпатті вели обмеження в прикордонній смузі — які заборони діятимуть в регіоні
Прикордонники ДПСУ. Фото: ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В Ужгородському районі введено додаткові тимчасові обмеження через посилення охорони державного кордону. Обмеження стосуються переміщення та діяльності осіб і транспортних засобів у прикордонній смузі, а також використання спеціального обладнання та техніки.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook у середу, 26 червня.

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Обмеження у прикордонній зоні Ужгородського району

У зв'язку з посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, в Ужгородському районі введено додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони запроваджені наказом начальника Чопського прикордонного загону відповідно до чинного законодавства та діятимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Обмеження стосуються таких територіальних громад: Ставненська, Костринська, Великоберезнянська, Дубриницько-Малоберезнянська, Оноківська, Холмківська, Сюртівська, Чопська.

Прикордонники посили обмеження на Закарпатті — що заборонено - фото 1
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Що забороняється в межах прикордонної смуги

Відповідно, через додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені у прикордонній смузі на зазначених територіальних громад забороняється:

  • перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, відсутніх у реєстрі автомобільних доріг та ведучих до державного кордону, а також рух ними в темний час доби (з 22:00 до 05:00). Обмеження не стосуються доріг між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон;
  • зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями;
  • перевезення у транспортних засобах зброї та засобів активної оборони без відповідних дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;
  • використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Обмеження не поширюються на:

  • посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту;
  • військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань;
  • працівників комунальних служб, екстреної медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності для виконання їх повноважень;
  • суб'єктів для відвернення загроз та забезпечення безпеки громадян, руху на залізничному транспорті, життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури;
  • охорони та відтворення водних біоресурсів;
  • надання населенню гуманітарних, медичних та соціальних послуг.

Нагадаємо, в Тячівському районі Закарпатської області поліцейські спільно з прикордонниками зірвали групову втечу чоловіків до Румунії. Організатора, який оцінив свої послуги у дві тисячі доларів, було взято під варту. 

Також ми писали, цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.

Україна
прикордонники
Закарпаття
Ужгород
охорона
безпека
обмеження
ДПСУ

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